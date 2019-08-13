SOHR: DAİŞ 10 Suriye askerini öldürdü

HABER MERKEZİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinin El-Meyadin ilçesinde terör örgütü DAİŞ’in 10 Suriye askerini öldürdüğünü duyurdu.
SOHR, DAİŞ’in 10 Suriye rejimi askerini öldürdüğünü, bir grup askeri de esir aldığını açıkladı.
Humus ve Deyr ez-Zor çöllerinde 4 bin km büyüklüğündeki toprağı kontrolü altında tutan DAİŞ, bölgedeki Suriye rejimi askerlerine zaman zaman saldırlar düzenliyor.
Irak ve Suriye topraklarında askeri gücünü kaybeden DAİŞ, örgüt mensuplarını çöl ve sınır boylarında kamufle etme stratejisine yönelmişti.
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