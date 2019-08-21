SON DURUM - Han Şeyhun’dan çekiliyorlar

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Şam yönetimine bağlı birliklerin, silahlı grupların önemli kalelerinden Han Şeyhun'da kontrolü ele geçirdiği bildirilirken, bölgedeki silahlı grupların geri çekildiği belirtiliyor.

Esad'a bağlı rejim güçleri İdlib vilayetinde bulunan Han Şeyhun kasabasında kontrolü ele geçirdi. Şiddetli çatışmaların ardından bölgedeki silahlı grupların püskürtüldüğü ve kasabada Esad birliklerinin kontrolü ele geçirdiği belirtiliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdurrahman, rejim ordusunun yaklaşık beş yıldır silahlı grupların elindeki Han Şeyhun'a Pazartesi gecesi kara birlikleriyle girdiği, silahlı grupları kasabada sıkıştırdığı ve bunun üzerine söz konusu grupların kuzeye doğru çekildiği bilgisini verdi. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da silahlı grupların çekildiği bilgisini doğruladı.

TÜRKİYE’NİN GÖZLEM NOKTALARI

Silahlı gurplarla rejim birlikleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgenin yakınlarında Türkiye'nin oluşturduğu kontrol noktaları da bulunuyor. Türkiye'nin İdlib bölgesinde 12 gözlem noktası var.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Pazartesi günü Türkiye konvoyuna düzenlenen saldırının ardından Türkiye'nin Han Şeyhun'un güneyindeki 9 numaralı Gözlem Noktası'nı boşaltmayacağını açıklamış ve “Rejim ateşle oynuyor” demişti.

Şam yönetimi ve silahlı gruplar arasında garantör güçler olarak arabuluculuk yapan Türkiye, Rusya ve İran; İdlib'de sivilleri korumak için çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasını kararlaştırmıştı. Ancak bu anlaşmaya rağmen bölgedeki çatışmalar sona ermedi.

İDLİB’DE İNSANİ DURUM

Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar ve saldırılarla ilgili bilgi veren Gözlemevi, söz konusu bölgedeki hedeflere Salı günü yaklaşık 100 hava saldırısı ve yüzlerce de topçu saldırısının düzenlendiğini kaydetti.

Saldırılar nedeniyle İdlib'in güneyinden binlerce kişinin de kuzeye kaçmak zorunda kaldığı belirtilirken, Birleşmiş Milletler (BM), sadece geçen ay içinde 400 bin kişinin bölgeden kaçtığını tahmin ediyor.

World Vision adlı Suriye'ye yardım örgütünden Marc-Andre Hensel de İdlib'deki insanî durumun "çok kötü" olduğunu açıkladı.

Çok sayıda insanın tarlalarda barındığını belirten Hensel, mültecilerin ağaç gölgesinden faydalanmak için bile para ödemek zorunda kaldığını, kadınların tıbbi yardım ve mahrem alanı olmaksızın açık alanlarda doğum yaptığını anlattı. (Kaynak: DW)