Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu

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Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles De Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağı, Güney Kıbrıs üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberinde, Güney Kıbrıs haber kaynaklarının, Fransız savaş uçaklarının Rum kesimi üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles De Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığı duyuruldu.

Rafale tipi iki Fransız savaş uçağının öğle saatlerinde Güney Kıbrıs üzerinde uçtuğu aktarılırken, uçakların bölgeye Larnaka tarafından geldikleri belirtildi.

Savaş uçaklarının, Trodos üzerindeki uçuşlarının ardından Baf istikametinden bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

Uçakların, Yavuz Sondaj Gemisi'nin çalışma yaptığı noktanın kuzeyi ile Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği ‘Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan 8'inci parselin sınırındaki uçak gemisine geri döndükleri vurgulandı.

Öte yandan, uçuşların devam etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Fransa'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Isabelle Dumont, geçen hafta Güney Kıbrıs basınına verdiği demeçte, Charles De Gaulle'nin ocak sonunda Doğu Akdeniz'e geleceği, şubat sonunda ise Güney Kıbrıs’taki Limasol Limanı'na uğrayacağını ifade etmişti.