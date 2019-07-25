Rus tankerine el konuldu

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Ukrayna, Kırım yarımadası yakınlarında Kerç Boğazı'nda Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu.

Ukrayna güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, Rus tankerinin kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan olaya karıştığı ifade edildi.

Olay sırasında ismi Neyma olan tankerin daha sonra adının değiştirilerek Nika Spirit yapıldığı belirtilirken, Ukrayna'da İzmail limanına girmesinin ardından el konulduğu bildirildi.

Kasım ayında Rus güçleri, Ukrayna'ya ait gemilere el koyarak denizcileri gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan denizciler halen Rusya'da tutuklu bulunuyor. Ukraynalı denizcilerin iadesi için Putin ile Zelenskiy'nin görüşmeler yürüttüğü biliniyor.