3 ülkeden Libya’ya çağrı

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Tunus, Cezayir ve Mısır'ın dışişleri bakanları, Libya krizinin askeri yollarla çözülemeyeceğini ve yabancı müdahalesine karşı olduklarını belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Mısırlı ve Cezayirli mevkidaşları Samih Şukri ile Sabri Bukadum başkent Tunus'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin akabinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cihinavi, Libya krizinin tek çözüm yolunun siyasi olduğunu ve yabancı ülke müdahalesine de karşı çıktıklarını söyledi. Libya krizinin taraflarına çözüm için diyaloğa geçme çağrısında bulunan Cihinavi, komşu ülkeler olarak başlattıkları 'çözüm girişimi' kapsamında düzenlenen toplantıda, uluslararası toplumu Libya konusunda harekete geçirmek için Birleşmiş Milletler (BM) ile ortak çalışma kararı alındığını kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de gerçekleştirdikleri toplantıda Libya'da siyasi çözüm ve terörle mücadele alanında sarf edilen çabaların desteklenmesi üzerinde durduklarını dile getirdi.

Şukri, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlal edilmesi ve bazı makamların terör örgütlerini destekleme girişimleri konusunda uluslararası toplumun üzerine sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Bukadum da ülkesinin, başkent Trablus'ta yaklaşık 2 aydır süren çatışmalardan ve havaalanı ve hastane gibi hayati önemi haiz sivil kurumların hedef alınmasından hoşnutsuzluk duyduğunu ifade etti.

Bukadum, devam eden çatışmaların, petrol ve doğal gaz üretim tesisleri gibi Libya halkının ekonomik kaynaklarını tehdit etmeye başladığını söyledi.

Dışişleri bakanlarının basın toplantısının akabinde yapılan ortak yazılı açıklamada, bölgesel güçlerden Libya'ya silah akışı kınandı ve terörle mücadele çerçevesinde üç ülkenin (Tunus, Cezayir ve Mısır) iş birliğine devam etmesinin önemi vurgulandı.

LİBYA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) de, emekli General Halife Hafter'in dışındaki 'doğu bölgesi' temsilcileri ile doğrudan diyaloğa geçmeye hazır olduğunu duyurdu.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Fethi Başağa Tunus'taki AB ofisinde Avrupa ülkeleri büyükelçilerinden oluşan bir heyetle bir araya geldi.

Libyalı taraflar arasında diyalog sürecinin yeniden başlatılması ve başkent Trablus'ta yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başağa "UMH'nin, Hafter'le diyalog kurmayı istemediğini ancak doğu bölgesinden temsilcilerle doğrudan diyaloğa geçmeye hazır olduğunu" heyete iletti.

Başağa ayrıca Hafter'in diyaloğa hazır olmadığını ve sadece şahsi çıkarlarını düşündüğünü ifade etti.

LİBYA’DAKİ OLAYLAR

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.