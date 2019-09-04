Rusya ve ABD’den Suriye görüşmesi

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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye meselesini görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Gerasimov, Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmede iki komutan yaptığı terör örgütleriyle mücadele için yapılan operasyonlarda meydana gelen hadiselerin önlenmesi bağlamında Suriye'deki durumu ele aldı" ifadesi kullanıldı.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 31 Ağustos'ta Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle Suriye rejimi ateşkes ilan etmişti.

Ertesi gün, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İdlib'in kuzeyinin terör örgütü El Kaide mensupları için güvenli bölge haline geldiğini" gerekçe göstererek, bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Üç milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib'in büyük bölümü ile Halep ve Lazkiye'nin bazı bölgelerini El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam mensupları kontrol ediyor.