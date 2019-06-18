BM: Toprak ve arazi kaybı konuları çözüme kavuşmalı

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BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin Genel Direktörü Thiaw, "Toprak ve arazi kaybı konularını ele alıp çözüme kavuşturmadıkça dünyada sürdürülebilir kalkınmayı başaramayacağız" dedi.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (UNCCD) Genel Direktörü İbrahim Thiaw, 2019 Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü ve UNCCD sekreteryasının 25’inci yılı kutlamaları kapsamında Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde toplantı düzenlendi.

Direktör Thiaw, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Malta, Portekiz, İspanya ve Slovenya'nın misyon temsilciliklerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın bazı bölgelerinde son yıllarda yaşanan kum fırtınalarının toplum sağlığına tehdit oluşturduğunu, ölümcül solunum hastalıklarını tetiklediğini ve bunların erozyon ve arazi kayıplarının artmasından kaynaklandığını belirtti.

BM'nin çölleşme, arazi kaybı ve kuraklıkla mücadele kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan 15’inci hedefine vurgu yapan Thiaw, "Toprak ve arazi kaybı konularını ele alıp çözüme kavuşturmadıkça dünyada sürdürülebilir kalkınmayı başaramayacağız" diye konuştu.

Toprak kayıplarının göçe de sebep olduğunu kaydeden Thiaw, orman kayıplarının insanları bakir tepe ve arazilerde yaşamaya maruz bıraktığını ifade etti.

Thiaw, mücadele için nesillerin önüne nice fırsatlar çıkacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler (BM) konferanslarında bunların masaya yatırıldığını ve eylülde 196 üye ülkeden ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerden, bilim ve araştırma topluluklarından, özel sektörden, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile Hindistan'da yapılacak 14’üncü Taraflar Konferansının (COP14) bir dönüm noktası olmasını umduğunu anlatan Thiaw, "Aksiyon dönemine geçebiliriz. 2030'a dek yeni bir on yıl başlıyor. Bu dönem ekosistem restorasyonuna yönelik BM kararlarının uygulanabileceği bir dönem" ifadelerini kullandı.