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Ankara’dan Libya açıklaması

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Ankara’dan Libya açıklaması
Ankara Libya Türk vatandaşı

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Libya’nın 6 Türk vatandaşının alıkonulmasına tepki gösterdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Libya'da 6 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin yapılan açıklamada, gelişmeyi ‘haydutluk ve korsanlık’ olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“6 Türk vatandaşının alıkonulması haydutluk ve korsanlıktır. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir.”

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