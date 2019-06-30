Ankara’dan Libya açıklaması

HABER MERKEZİ
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Libya’nın 6 Türk vatandaşının alıkonulmasına tepki gösterdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Libya'da 6 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin yapılan açıklamada, gelişmeyi ‘haydutluk ve korsanlık’ olarak değerlendirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“6 Türk vatandaşının alıkonulması haydutluk ve korsanlıktır. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir.”
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