Trump: 10 milyon kişiyi öldürmek istemem

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ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin başında Oval Ofis'te basın mensuplarına Afganistan'daki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Pakistan'ın da yardımıyla Afganistan'da uzun yıllardır süren savaş durumuyla ilgili yakın zamanda sonuç almayı umduklarını dile getirdi.

Donald Trump, "Afganistan'da savaşmıyoruz, orada polis gibiyiz. Polis olmak istemiyoruz. Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdıka ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum. Afganistan'la ilgili, savaşı kazanmakla ilgili planlarım var. Pakistan bize bu konuda yardımcı olacak. 19 yıldır bu ülkedeyiz, bu gerçekten komik bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'la görüşmelerde iyi iş çıkardıklarını savunarak, bu görüşmelerden sonuç çıkmasını umduklarını ve Pakistan'ın bu süreçte ABD'ye yardımcı olacağını ifade eden Trump, "Pakistan bu konuda çok şey yapacak, buna inanıyorum. Milyonlarca kişinin hayatını kurtaracaklar. Afganistan bağlamında başka ülkelerin sahip olmadığı bir güce sahipler” şeklinde konuştu.

"ANLAŞMAYA EN YAKIN NOKTADAYIZ"

Pakistan Başbakanı Han da Afganistan konusunun ABD-Pakistan ilişkilerinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Afganistan'da askeri bir çözüm mümkün değildir. Eğer tamamen askeri olarak bu işe girseniz milyonlarca insan ölür. Şu anda Afganistan'da bir anlaşmanın olmasına en yakın noktadayız. Afganistan'da çok acil şekilde barışa ihtiyacımız var. En çok da Pakistan'ın var çünkü en çok biz etkileniyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde Taliban'ın hükümetle barış görüşmeleri konusundaki açıklamalarını görebileceğiz."

"YARDIMLAR GERİ DÖNEBİLİR

Pakistan'ın bugüne kadar ABD'ye birçok konuda yardımcı olmadığını savunan Trump, kendinden önceki Amerikalı ve Han'dan önceki Pakistanlı liderlerin hatalarından dolayı ilişkilerin bu noktaya geldiğini ifade etti.

Trump, geçen yıl ABD'nin Pakistan'a askeri yardımlarını kesmesiyle ilgili olarak, "Yıllarca Pakistan'a (yıllık) 1,3 milyar dolar yardım yaptık. Sorun şu ki o zaman Pakistan bizim için bir şey yapmıyordu. Bu (İmran Han'ı kastederek) sizden önceydi. 1, 5 yıl önce buna bir son verdim. Dürüst olmak gerekirse şu anda Pakistan'la daha iyi ilişkilerimiz var ve bu bahsettiğimiz yardım duruma göre (Pakistan'a) geri dönebilir. Kısa süre içinde Pakistan'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da" değerlendirmesini yaptı.

"KEŞMİR KONUSUNDA ARABULUCU OLABİLİRİM"

Ayrıca, Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir meselesinde de rol oynayabileceğini belirten Trump, "İki hafta önce Başbakan Narendra Modi ile beraberdim. Bu konuyu da konuştuk. Kendisi benim bir arabulucu olup olamayacağımı sordu. Onlar da siz de bu konunun çözüme kavuşmasını istiyorsunuz. Ben de 'Yardım edebilirim, arabulucu olabilirim.' dedim. Bu konu çözüme kavuşmalı" şeklinde konuştu.

Amerikan Başkanı ayrıca iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin mevcut seviyesinin son derece yetersiz olduğunu ve ticari hacmin çok daha üst seviyelere çıkarılabileceğine vurgu yaparak, "Şu ankinin 10 katı, 20 katı ticari ilişkimiz olabilir. Pakistan'ın ciddi bir potansiyeli var." değerlendirmesini yaptı.

Trump, bir gün Pakistan'ı ziyaret etmekten memnun olacağını da sözlerine ekledi.

"ABD, PAKİSTAN İÇİN HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ"

Öte yandan Pakistan Başbakanı Han ise ABD'nin Pakistan için hayati derecede önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını ve yeni dönemde bu ilişkileri daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını vurguladı.

Han, Pakistan ile Hindistan arasındaki "sorunlu" ilişkilerin iyileştirilmesinde ABD'nin katkısını önemsediklerini ifade ederek, Trump'ın bu konudaki "ara bulucu" rolünün önemli olacağını söyledi.

Başbakan Han Keşmir konusuyla ilgili olarak da "ABD, Keşmir konusunda, bizimle Hindistan'ı bir araya getirme konusunda çok önemli bir rol oynayabilir. Bana sorarsanız biz bu konunun çözüme kavuşması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz fakat maalesef henüz bir noktaya ulaşılmış değil. Umuyorum Başkan Trump bu sürece destek verir" yorumunu yaptı.