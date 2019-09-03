İngiltere’de kritik gün

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İngiltere'de bugün yaz tatilinden dönecek parlamentoda muhalefet partileriyle iktidar içindeki muhalif milletvekilleri, anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarma girişiminde bulunacak.

İngiliz Parlamentosu yaz tatilinin ardından bugün ilk oturumunu yapacak. Muhalefet partileriyle iktidar partisi içindeki muhalif milletvekillerinin parlamento gündemini kendi kontrolleri altına alarak anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarma girişiminde bulunması bekleniyor.

İngiliz basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, parlamentoda anlaşmasız Brexit'i engelleyecek bir adıma Muhafazakar Partili milletvekillerinin destek vermesi halinde Başbakan Boris Johnson erken seçim kararı alabilir.

Buna göre Johnson, 14 Ekim'de erken seçime gitmeyi ve 17 Ekim'de yapılacak AB liderler zirvesine güçlü bir hükümetin lideri olarak katılmayı ve yeni bir Brexit anlaşması için son bir müzakere girişiminde bulunmayı planlıyor.

Johnson dün Bakanlar Kurulunu acil toplantıya çağırmış, toplantının ardından yaptığı açıklamada da "Herkesin bilmesini istiyorum ki hiçbir koşul altında Brüksel'den bir erteleme daha istemeyeceğim. 31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok" demişti.

BREXIT SÜRECİ

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.