Kışla karantinaya alındı

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İsviçre’nin başkenti Bern’deki bir askeri kışlada 50 asker, şiddetli acı, ishal, kusma ve baygınlıktan dolayı helikopterlerle hastaneye kaldırıldı.

İsviçre’nin başkentindeki ‘Jassbach BE’ adlı kışlada dün akşam saatlerinde 50 asker, ishal, kusma ve şiddetli acı rahatsızlıkları yaşarken bazı askerler baygınlık geçirdi. Kışlaya gelen helikopterler ve ambulanslar, askerleri hastanelere taşıdı.

İsviçre Federal Savunma Bakanlığı, askerlerin şiddetli acı çektiğini, 35 askerin hastanelerden taburcu edildiği, 15 askerin de tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Askeri kışlanın karantina altına alındığı da belirtilen açıklamada, rahatsızlığın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Gıda hijyen müfettişleri ile diğer birimler olayla ilgili soruşturma başlattı.