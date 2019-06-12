Sudan'da yeni darbe girişimi

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Sudan'da yeni askeri bir darbe girişimi gerçekleştirildiği, girişimin başarısız olduğu ve en az 68 polisin gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Al-Arabiya'da yer alan bilgilere göre, darbe girişimi 11 Nisan'da ordunun yönetime el koymasıyla Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırkamasından sonra kurulan Askeri Geçiş Konsey'ini hedef aldı.

30 yıllık Beşir yönetimine son veren ordunun kurduğu Askeri Geçiş Konsey'ine düzenlenen girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen haberde, 68 polis memurunun gözaltına alındığı belirtildi.

Sudan’da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdül Fettah Abdülrahman Burhan, gelecek 9 ay içerisinde demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Ancak Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargâhı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını ifade etmişti.

Olayların ardından Hartum’da sivil itaatsizlik eylemi başlatılmıştı.