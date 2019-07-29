Başbakan’dan Kral Selman’a taziye mesajı

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Başbakan Mesrur Barzani, ağabeyi vefat eden Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’e hitaben taziye mesajı yayınladı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Suudi Arabistan Kralı Selam Bin Abdulaziz’in ağabeyi Prens Bender Bin Abdulaziz Al-Suud’un 96 yaşında yaşamını yitirmesi dolayısıyla Suudi Kralı’na hitaben taziye mesajı yayınladı.

Başbakan, “Yüce Allah’ın vefat eden Prens Bender’i cennetiyle şad etmesini diliyorum. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dün Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın ağabeyi, Suudi Krallığı'nın kurucusu Kral Abdulaziz'in onuncu ve hayatta kalan en büyük oğlu Bender bin Abdulaziz'in 96 yaşında hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Abdulaziz'in, bugün yatsı namazının ardından Mekke'deki Mescid-i Haram'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.

Riyad Emiri Faysal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Turki'nin babası olan Bender bin Abdulaziz'in 23 çocuğu bulunuyor.

1923 doğumlu Prens Bender bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın kuruluşundan bu yana devlette resmi bir pozisyonda görev almamıştı.