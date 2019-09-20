Arap Koalisyonu: Bomba yüklü tekneyi imha ettik

HABER MERKEZİ
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti kıyısında Husilere ait olan bomba yüklü bir teknenin imha edildiğini açıkladı.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Türki el-Maliki, yaptığı açıklamada Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti kıyısında Husilere ait bomba yüklü bir teknenin imha edildiğini belirtti.
Bomba yüklü teknenin bölgesel ve uluslararası güvenlik, deniz taşımacılığıyla dünya ticaretini tehdit ettiğini ifade eden Maliki, koalisyonun bu eylemlere karşı katı ve caydırıcı önlemler almaya devam edeceğini söyledi.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin 2015'in başında başkent Sana'yı ele geçirmesiyle Mart 2015'ye Yemen'e askeri müdahale başlatmıştı.
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