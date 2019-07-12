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İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İngiliz gemisi Karadeniz İstanbul boğazı Hürmüz Körfezi

HABER MERKEZİ

Hürmüz Körfezi'ne gönderildiği iddia edilen İngiliz Donanması'na ait savaş gemisi, Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçti.

İngiliz Sky News televizyonu, İngiltere'nin Hürmüz Körfezi'nde görev yapan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı olmak üzere HMS Duncan destroyerini de bölgeye göndereceğini iddia etmişti.

Karadeniz'de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamladığı belirtilen savaş gemisi, saat 17.00 sularında Karadeniz'den gelerek sahil güvenlik ekipleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

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