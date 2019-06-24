ABD ile Taliban 29 Haziran'da görüşecek

HABER MERKEZİ

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 29 Haziran'da Taliban yetkilileriyle görüşecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zalmay Halilzad, 7’nci kez çıktığı barış turu görüşmeleri kapsamında 29 Haziran'da Katar'da Taliban yetkilileriyle bir araya geleceklerini bildirdi.

Halilzad, tüm tarafların, barış görüşmelerinin hızlı ilerlemesini istediğini ifade etti.

Söz konusu temaslarla ilgili geçtiğimiz hafta açıklama yapan Halilzad, "Taliban ile yedinci kez barış görüşmelerine hazırlanıyoruz. Afganistan'a barışın gelmesini istiyoruz. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi peşinde değiliz” demişti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.