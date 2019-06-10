K24 ÖZEL - Uzmanlar: ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları ağır olur

K24 - ANKARA

ABD ile Türkiye arasından yaşanan S-400 krizini değerlendiren uzmanlar, Washington’un Ankara’ya ağır yaptırımları olabileceğine dikkat çekti.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord’un S-400’leri almaktan vazgeçmesi için Türkiye'ye 31 Temmuz’a kadar süre tanıdıklarını açıklamıştı. Lord, bunun gerçekleşmemesi halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkartılacağını dile getirmişti.

Lord, bu kararından vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkartılacağını, bu program kapsamında ABD’de eğitim gören Türk askerlerinin sınır dışı edileceğini, Türk şirketlerinin de F-35 programına katılamayacağını söylemişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 6 Haziran günü gönderdiği mektup, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesinden öte sonuçlar yaratacağını aktarıyordu.

ABD'li Bakan, S-400'lerin konuşlandırılması durumunda Türkiye'nin ABD ve NATO ile işbirliğinin aksayacağını kaydederek mevcut bunalımın Ankara'nın ittifak ile ilişkisine olumsuz yansıyacağını belirtti.

Buna karşılık Rusya, Türkiye’yle her şeyin yolunda gittiğini açıkladı.

Söz konusu gelişmelerle ilgili konuşan S-400 üreticisi Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Chemezov, Türk askerinin eğitiminin de tamamlandığını, S-400’lerin teslimatının da iki ay içinde başlayacağını açıkladı.

İMER: TÜRKİYE ABD ÜSLERİNİ KAPATABİLİR

Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, ABD ile Türkiye’nin birçok konuda anlaşamadığını belirterek, “ABD Türkiye’yi doğrudan tehdit diyor. Ancak Türkiye, S-400 hava sistemlerini almakta kararlıdır” dedi.

K24’e konuşan İmer, ABD’nin yaptırımları karşısında Türkiye’nin de hamlelerinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Türkiye ABD’ye bağlı kalamaz. Savaş uçaklarının alımında olduğu gibi Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri var. Ayrıca Ankara, Washington’un ambargosuna karşı Türkiye’deki ABD üslerini kapatma hazırlığında.”

OKTAY: YAPTIRIMLAR TÜRKİYE’Yİ BEKLİYOR

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Hasan Oktay ise, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerini bozmak istemediğini belirtti.

K24’ün sorularına yanıt veren Oktay, “Evet, Türkiye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almakta kararlı; ancak ABD’nin ağır yaptırımları da Türkiye’yi bekliyor. Öte yandan Türkiye, Rusya’yı kaybetmemek için İdlib ve Rusya’nın kontrolündeki diğer bölgelerde çekilebilir” dedi.

S-400 hava savunma sistemlerinin alımına değinen Oktay, “Türkiye, S-400 hava savunma sistemlerini Türkiye toprakları yerine Azerbaycan'a bağlı NahçıvanÖzerk Cumhuriyeti’ne yerleştirebilir. Bu da ABD’nin işine yarar” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN 9 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE SİPARİŞİ VAR

ABD yönetimi S-400'ler ile F-35 yeni nesil savaş uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin bu iki teçhizata birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor.

F-35 savaş uçaklarının üretim sürecinde rol oynayan Türkiye, uçakların geliştiricisi Lockheed Martin'e 9 milyar dolar karşılığında 100 uçak sipariş vermişti.

Söz konusu süre 7 Haziran itibarıyla doldu. Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye böyle bir süre iletmediğini söylemişti.

S-400 ANLAŞMASI

Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.

S-400 füzelerinin bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Ancak başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye tepkili.

İlk F-35 savaş uçaklarının ise 21 Haziran'da bir törenle Türkiye'ye teslim edilmesi öngörülüyor.

Aralık ayında ise Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sisteminin satışını onaylamıştı.