Hindistan’da savaş uçağı düştü

HABER MERKEZİ
Hindistan’ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü.
Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-30 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
Pilotların sağ olarak kurtulduğu belirtilirken, bir pilotun bacağından yaralandığı aktarıldı.
Hindistan Hava Kuvvetleri’nin doğruladığı kazada “2 pilot sağ olarak kurtuldu. Pilotlardan biri bacağından yaralandı” açıklaması yapıldı.
Bölgede bulunan kişilerin pilotlardan birinin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.
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