ABD'de yenilenebilir enerji ilk kez kömürü geride bıraktı

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Dünyanın ve insanlığın devamı için oldukça önemli olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve bu kaynaklardan alınan verim gün geçtikçe artıyor.

Enerji Bilgi Ajansı’na (EIA) göre Nisan ayında ABD’de ilk kez ulusal düzeyde yenilenebilir elektrik üretimi, kömür kaynaklı elektrik üretimini geride bıraktı. Ulusal düzeydeki elektrik tedariğinin yüzde 23’ü su, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biokütle de dâhil olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştirilirken kömür yakmalı elektrik üretimi ise toplam üretime yüzde 20 katkı sağladı.

Bu artışta mevsimsel etkenler de büyük bir rol oynuyor. Rüzgâr gücü, bahar ve güz aylarında oldukça yüksek seviyelere ulaşırken hidroelektrik de karların erimesiyle birlikte en yüksek noktaya varıyor. Ayrıca uzayan günler, güneşten daha fazla enerji üretilmesini sağlıyor. Bunlara ek olarak insanların bahar ve güz aylarında daha az elektrik kullanması da önemli bir etken.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin bu dönemde kömür yakmalı elektrik üretimini geçmesinin bir diğer sebebi ise yenilenebilir enerjinin yavaş yavaş yükselişe geçmesi ve kömür santrali sayısının giderek azalması.

Enerji Bilgi Ajansı’na göre geçtiğimiz sene ABD ulusal şebekesine rüzgâr ve güneş kaynaklı 15 gigawatt’lık enerji dâhil edilmişti. Nisan 2019’da rüzgârdan elde edilen elektrik, saatte 30,2 milyon megawatt’a ulaştı ki bu gelmiş geçmiş en yüksek rakam durumunda.

Enerji Bilgi Ajansı’nın tahminleri, yılın kalanında ve yıl genelinde kömür kaynaklarının yenilenebilir kaynaklardan daha fazla elektrik üreteceği yönünde. Ayrıca bu oranın 2020 için de bu şekilde olması bekleniyor. Yıllar genelinde kıyaslama yapıldığında kömür kaynaklı elektrik üretiminin düşüşte olduğu gözlemleniyor. 2000 yılında kömür kaynaklı elektrik üretiminin payı yüzde 52 seviyesindeyken bu oran 2018 yılında yüzde 27,5’e düşmüştü. (Kaynak: Webtekno)