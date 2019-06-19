ABD tarihinde ilk: Bulgaristan’a Kürt büyükelçi

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Hero Kadir Muhammed Emin Mustafa isimli Kürt diplomatı Bulgaristan’a büyükelçi olarak atayarak, ABD tarihinde bir ilke imza attı.

Aslen Erbilli olan Hero Kadir Muhammed Emin Mustafa, daha önce ABD hükümetinde farklı görevlerde bulundu. 2016 yılında ABD’nin Portekiz Büyükelçiliği’nde görev yaptı, Hindistan’da Yeni Delhi Büyükelçiliği’nde de danışmanlık görevinde bulundu.

2009-2011 yılları arasında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Ortadoğu ve Orta ve Güney Asya Çalışmalarından Sorumlu Danışmanlığını yaptı.

Hero Kadir Muhammed Emin Mustafa İran ile 5+1 ülkeleri arasında yapılan görüşmeleri yakından izleyen isimler arasında da yer aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nde İran, İsrail - Filistin ve Ürdün çalışmaları departmanında yöneticilik yaptı.

2005 yılında Irak’ın Musul kentinde siyasi görevle çalışmalar yürüttü, Lübnan, Yunanistan ve Afganistan’da da siyasi sorumlulukları oldu.

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde yaşamış olan Kürt diplomat, anadili Kürtçe’nin yanında iyi düzeyde İngilizce, Arapça, Farsça, Yunanca, Hintçe ve Portekizce dillerini biliyor.

Hero Kadir Muhammed Emin Mustafa, Princeton Üniversitesi Dış Siyaset Hizmetleri alanında yükseklisans yaptı.