24 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

HABER MERKEZİ
İzmir merkezli 24 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik gerçekleşen operasyonda çok sayıda muvazzaf gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 35'i muvazzaf 47 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Kocaeli, Maraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Urfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 yarbay, 30 astsubay, 2 üsteğmen, 2 uzman çavuş ile 5 ihraç astsubay, 4 emekli astsubay, 1 istifa eden astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen ile teğmen bulunuyor. (Kaynak: Ajanslar)
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