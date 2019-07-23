24 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

Dalkurd'un şampiyon olmasını istiyor muyuz?

Bu soru çok ciddi bir sorudur; öyle ki bir dizi siyasi sorunun kendisinden bile daha önemlidir. Çünkü Dalkurd’un temsil ettiği değerler, sadece sportif değildir o ulusal ve kültürel bütün değerleri gönüllü olarak sırtlamış durumdadır. İçinde siyasetinde olduğu, bir dizi uygulamanın zaten muhatabı durumundadır. DalKurd’un ontolojik varlığı bizden başka bir şey değildir. Dalkurd biziz, biz Dalkurd’uz. Fotoğraf budur.