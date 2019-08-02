Rusya: Anlaşma sona erdi

HABER MERKEZİ

Rus Dışişleri Bakanlığı, SSCB döneminde ABD ile imzaladıkları Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Sovyetler Birliği ve ABD tarafından imzalanmış olup tarafların orta ve kısa menzilli füzelerini imha edilmesini içeren anlaşma, Amerikan tarafının girişimi ile 2 Ağustos 2019 itibarıyla geçerliliğini kaybetmiştir” denildi.

Açıklamada söz konusu anlaşmanın 8 Aralık 1987’de Washington’da imzalandığı hatırlatıldı.

Sabah saatlerinde ABD’li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Washington’un INF’den resmen ayrıldığı belirtilmişti.

INF Anlaşması, dönemin Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

Ancak bu yılın başlarında, ABD, Rusya'yı yeni tip bir füze geliştirmekle suçlamış ve anlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı.

Moskova ise NATO’nun da desteklediği ABD iddiasının doğru olmadığını savunmuştu.

Amerikalılar bunun üzerine ellerinde Rusya'nın 9M729 yerleştirdiğine yönelik istihbaratı olduğu yanıtını vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında yaptığı açıklamada, en geç 2 Ağustos tarihine kadar anlaşma şartlarına geri dönülmesi çağrısında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'nin hemen ardından anlaşma yükümlülüklerini askıya aldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı uyarıda, "değeri sonsuz bir fren mekanizmasının" kaybedildiğini kaydetti.

ANLAŞMA NEDEN ÖNEMLİ?

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 691 füze imha edilmişti.

INF Anlaşması, nükleer başlık takılan füzelerin 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutulmasını sağlamıştı.

Anlaşma, Soğuk Savaş'ın son dönemlerinde iki süper gücün nükleer savaş tehdidini azaltmak amacıyla başlattığı üç ayaklı silahsızlanma sürecinin parçasıydı.

Bu sürecin diğer ayağını 1991'de imzalanan Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması (START), diğerini de uzay silahları konusundaki müzakereler oluşturmuştu.