ABD'den Başkan Barzani'nin rolüne övgü

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi olarak göreve başlayan Matthew Tueller’i Pirmam’daki ofisinde kabul eden Başkan Mesud Barzani, Ortadoğu’daki siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Steven Fagin’in de hazır bulunduğu görüşmede, Başkan Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’ni yeni görevinden ötürü tebrik ederek başarılar diledi.

Büyükelçi Tueller ise, Başkan Barzani’nin istikrarın kazanılması, sorunların çözümü ve Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerdeki rolünün önemine vurgu yaparak, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin ilerlemesinde Başkan Barzani’nin çabalarının büyük olduğunu ifade etti.

Tueller, ABD’nin, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin iki tarafın yanı sıra Irak ve tüm bölgenin çıkarlarına hizmet ettiğine inandığını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi ve Ortadoğu’da yaşanan son siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, terör örgütü DAİŞ’le mücadele de masaya yatırıldı.