K24 ÖZEL - Ürdün Kürtleri: Ulusal bilinç sürsün istiyoruz

K24 - AMMAN

Nüfusları 60 bini geçen Ürdün Kürtleri, gelecek kuşakların da ulusal bilince sahip olması için siyasilerden çaba göstermelerini istiyor.

K24, Ürdün Kürtlerinin yaşamını, ülkenin başkenti Amman’da araştırdı.

Birliktelik kültürünün hakim olduğu Ürdün Kürtleri toplumunda erkekler birbirlerine “amca oğlu” diye hitap ediyor. 10 milyon civarında nüfusa sahip olan ülkede sayıları az olan Kürtler, ulusal bilincin kaybolmaması için siyasilere çaba göstermeleri çağrısında bulunuyor.

Münir Kurdi olarak tanınan esnaf, Kürtçe bilmediğini ancak Kürtlüğüyle gurur duyduğunu anlattı. Münir, “Bizler ailece Suriye’nin başkenti Şam’dan 1946 yılında buraya gelip yerlemişiz. Ben pastane işletiyorum, 1965 yılından beri bu sektörde çalışıyorum” diyor.

Ürdün Kürtlerinin genç kuşağı sık sık bir araya gelerek, birlikteliklerini koruyor. Özellikle Newroz’da bir araya gelen gençler, farklı etkinlikler düzenliyor.

Beşir isimli Kürt vatandaş, “Ürdün’de bir araya gelen bütün Kürt gençleri, akraba olmasalar bile birbirlerine ‘amca oğlu’ diye hitap ediyor. Sık sık da bir araya geliniyor; düğünlerde, mezuniyet törenlerinde, özellikle de Newroz Bayramı’nda. Selahaddin Eyyubi Derneği bizim için Kürtçe kursu açtı, bizler de gittik. Bir an önce kendi neslimizi tanımamız için birilerinin bize yardım etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kürt gazeteci Dama ise, Ürdün Kürlerinin yaşamı hakkında şunları anlattı:

“Onlar ulusal köklerin bir parçasıdır ve Ürdün toplumunun yol haritasını oluşturmuşlardır. Bu yüzden güçlü toplumsal ilişkilere sahibiz. Siyasette çok aktifiz ve Kral Divanı Başkanlığı, başbakanlık ile ilişkiler, tekonoloji ve sağlık gibi bakanlıklar düzeyinde görevlerde bulunduk.”