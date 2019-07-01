ABD’li senatörden S-400 açıklaması

HABER MERKEZİ

Türkiye’de temaslarda bulunan ABD’li senatör Lindsey Graham, iki ülkenin S-400 meselesini çözerek, serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlamasını umduğunu dile getirdi.

29-30 Haziran günlerinde İstanbul’da olduğu belirtilen Graham’in ziyaretine ilişkin bilgilendirme ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapıldı.

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, Graham’in gündeminde Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler vardı.

Türkiye temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Graham, şunları söyledi:

“Türkiye’yle S-400 meselesini çözerek, dikkatimizi bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere yönlendirmeyi umuyorum, çünkü Türkiye NATO üyesi ve değerli bir stratejik müttefik. Başkan Trump’ı ziyarette bulunarak güçlü bir ilişki kurması için teşvik edeceğim.”

Öte yandan Graham, “Suriye'nin kuzeydoğusunda her gün fark yaratan Suriye ekibimizle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. ABD’li yetkililer ise Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde, ABD yasalarında yer alan yaptırımlarla karşı karşıya olacağını bugüne kadar birçok kez dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’nde, S-400’lerin 10 gün içinde teslim alınacağını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuda Türkiye’ye yaptırım uygulanmayacağını kendisine söylediğini belirtmişti.