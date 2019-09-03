Başbakan: Tarımı desteklemek hükümetin öncelikli görevi

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, tarımı desteklemenin hükümetin öncelikli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Demokratik Sosyalist Partisi (KDPS) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud ile bir araya geldi.

Görüşmede, KDPS Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Kürdistan halkının yeni hükümetten çok ümitli olduğunu söyleyerek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ekonomik kalkınmaya yönelik adımlarını desteklediklerini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, hükümetin ayrım gözetmeksizin Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına hizmet etmesi gerektiğini kaydederek, vatandaşların da hükümetin programını en iyi şekilde uygulaması için destek olması gerektiğini ifade etti.

Başbakan, “Hükümetin öncelikli işlerinden biri tarım ve Kürdistan Bölgesi’nde üretilen ürünleri desteklemektir” dedi.

Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelere de değinen Başbakan, sorunların anayasal çerçevede çözüme kavuşması noktasında görüşmelerde ilerleme sağlandığını dile getirdi.