Almanya’dan Irak’a arabuluculuk ziyareti

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, ABD ile İran arasındaki gerginliğin son bulması amacıyla Iraklı yetkililerle görüşmek üzere bugün Bağdat’a ziyarette bulunacak.

Bugün Irak’ın başkenti Bağdat’a gidecek olan Mass, Irak temaslarının ardından Pazartesi günü İran’a geçecek ve bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Berlin yönetimi, bölgedeki tansiyonun düşmesi için Avrupa’yı temsilen arabuluculuk yapacak.

Geçtiğimiz yıl Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret eden Heiko Mass, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak Peşmerge Güçleri’ne olan desteği sürdüreceklerini belirtmişti.

FRANSA’NIN ÖNERİSİNE RET

Öte yandan İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, nükleer ve askeri hedefleriyle iligili müzakerelerin yeniden daha kapsamlı şekilde yapılması önerisini reddetti.

İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, müzakerelerin sadece 2015’te imzalanan anlaşma çerçevesinde olabileceğini söyledi.

Trump yönetimi 2018’in Mayıs ayında, İran'la yapılan anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini açıklamıştı.

Washington'un çekilme kararına tepki gösteren Fransa ve diğer imzacı Avrupa ülkeleri, anlaşmanın korunmasından yana çıkmıştı. Ancak Washington’un İran'la ticaret yapan ülkelere yeniden yaptırım kararı nedeniyle, birçok Avrupalı şirket Tahran’la anlaşmalarını ABD’nin baskısına direnemeyerek iptal etmek zorunda kalmıştı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Salı günü yaptığı açıklamada Tahran’ın ABD Başkanı Trump’ın müzakere teklifine kanmayacağını ve füze programından vazgeçmeyeceğini belirtmişti. Ancak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin saygısını göstererek 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmesi halinde, görüşmelere hazır olduğunun işaretini vermişti.