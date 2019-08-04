BM Temsilcisi: Şengal için Bağdat’la anlaştık

K24 - DUHOK

Birleşmiş Milletler’in (BM) Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Şengal’in güvenliğinin sağlanması ve iç yönetimin oluşturulması konusunda Irak Hükümeti ile anlaştıklarını söyledi.

Ezidilere yönelik katliamın yıldönümü dolayısıyla Duhok’ta düzenlenen anma programında konuşan Birleşmiş Milletler’in (BM) Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Ezidilerin ve ŞEngal’in durumunun iyileştirilmesinin sorumluluğunun Erbil ve Bağdat hükümetlerinin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

BM Temsilcisi, Ezidilere yönelik katliamının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Ezidilerin durumunu henüz iyileştiremediklerini ifade etti.

BM Temsilcisi, Duhok’taki anma programının ardından Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Şengalli göçzedelerin sorunlarının çözümü ve bölgesel güvenlik konusu da ele alındı.

BM’nin Irak Özel Temsilcisi’nin Şengal bölgesini ziyaretiyle ilgili bilgi verdiği görüşmede, Şengal’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine değindi.

Evlerini terk etmek zorunda kalmış Şengallilerin tekrar evlerine dönmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulmasının konuşulduğu görüşmede Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de, Şengalli mağdurların yaralarının sarılması için tüm çabayı göstereceklerini ifade etti.

3 Ağustos 2014’te terör örgütü DAİŞ, Şengal’e saldırmıştı.

DAİŞ’in Şengal’e saldırmasının ardından yüzbinlerce Ezidi evlerini terk etmek zorunda kalmış, yüzbinlerce Ezidi de kaçırılmıştı.