İran: Kürdistan Bölgesi’yle tarihi ve kültürel ilişkilerimiz var

K24 - ERBİL

İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza Abadi, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Murtaza Abadi, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

“Umuyoruz bu yeni süreçte, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi’yle siyasi ilişkilerimiz devam edecektir. İran İslam Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasında tarihi ve kültürel ilişkiler söz konusudur.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle ilişkilerinin artacağından söz eden Abadi, bunun öncelikli amaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Mesrur Barzani Çarşamba günü, Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani, yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."