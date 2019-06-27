Rusya’dan S-400 için farklı tarih

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Rusya Askeri Teknik İşbirliği Hizmetler Federal Servisi, Türkiye’ye S-400 savunma sistemlerinin bu yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu.

Söz konusu kurum tarafından yapılan açıklamada, “Teçhizatın teslimi ve uzman eğitimleri ile ilgili taahhütlerimizi bu yıl sonuna kadar yerine getirmeyi planlıyoruz” denildi.

Yine aynı açıklamada, teslimatın anlaşmaya uygun olarak belirlenen tarihte gerçekleşeceği bildirildi.

Türkiye yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda teslimatın gelecek aydan itibaren gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Rosoboronexport Genel Direktörü de daha önce yaptığı bir açıklamada, S-400 savunma sistemlerinin yüzde 99 hazır olduğunu ve teslimatın temmuz ayında gerçekleşeceğini bildirmişti.

Türkiye’nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasına karşı çıkan ABD, Ankara’yı F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmakla tehdit ediyor.

Öte yandan G20 zirvesi için Japonya'nın Osaka kentine varan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan krize çözüm bulmayı umduğunu, aksi taktirde F-35 projesi için harcanan parayı geri isteyeceklerini açıkladı.