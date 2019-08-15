Yaşayan Diller Enstitüsü’yle ilgili kapatma kararı

Cesim İlhan

Mardin Artuklu Üniveritesi'ne bağlı Yaşayan Diller Enstitüsü için üniversite senatosu kapatma kararı aldığı ve enstitülerin tek çatı altında toplanacağı bildirildi.

Kürt yazar ve akademisyen Selim Temo, Twitter hesabından, “Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu, Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü'nü kapatma kararı alıp (17 kabul-7 ret) YÖK'e gönderdi. "Kürt kökenli" ve Eliaçık'ın deyimiyle "IŞİD kafalı" rektör ve yönetimin Kürtçe düşmanlığı bitmek bilmiyor!” paylaşımında bulundu.

K24’e konuşan Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yunus Cengiz, alınan kararla, bütün enstitülerin tek çatı altında toplanacağını söyledi.

Yunus Cengiz, “Üniversitelerimizde bütün anabilim dalları bir tek çatı altında birleşecek. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Yaşayan Diller Enstitüsü kapanacak, ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı olarak tek çatı altında birleşecekler. Yani bütün enstitüler aynı çatı altında birleşiyor. Ayrıca Kürt Dili ve Kültürü Bölümü olan anabilim dalları kapanmıyor, bunlar da söylediğimiz o çatı altında birleşecek” dedi.

REKTÖR AĞIRAKÇA: YÖK TALEP ETTİ

K24’e konuşan Mardin Artuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça da hiçbir bölümün kapanmayacağını belirterek, bütün enstitülerin tek çatı altında birleşeceğini söyledi.

Ağırakça şunları kaydetti:

“Yüksek Seçim Kurulu (YÖK) isteği üzerine Sosyal Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Yaşayan Diller Enstitülerinin hepsini tek çatı altında topluyoruz. Yani YÖK’ten gelen bir yazı ile bütün enstitüleri tek çatı altında topluyoruz. Ayrıca sadece biz değil, bugüne kadar 50’ye yakın üniversite aynı şeyi yaptı. Bu çatı şu isimledir: Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Enstitüsü. Bu enstitü doktora ve yükseklisans yapacak olan enstitüdür.

YÖK yeni yapılanmayla ilgili olarak bütün üniversitelerde buna doğru gidiyor. Yükseklisans ve doktora yapan bütün programları bu isim altında topluyor. Ama hiçbir değişiklik yapmadan Kürt Dili ve Kültürü ve Kürt Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili, Arap Dili, Tarih, Coğrafya, İktisat, Felsefe, Sosyoloji, İslami İlimler bütün bölümler devam edecek. Kapatılan bir şey yok. Sadece isim tekleşiyor. Eskiden 4-5 enstitü vardı şimdi bir tek enstitü oluyor. Aynen devam edecek.”

2009 yılında eğitime başlayan enstitüde önce Kürtçe, sonraki yıllarda da Süryanice ve Arapça yüksek lisans dalları açıldı.

Enstitüde tezli ve tezsiz yüksek lisans çalışmasına olanak tanınıyor. Yıllar içinde Kürtçe için ayrılan kontenjanda düşüş yaşanırken özellikle Arapça eğitim için kontenjan hızla arttı.

Enstitü 2019-2020 yılı için de öğrenci alım duyurusu yaptı.