K24 ÖZEL - Yaptırımlar karşısında Ankara'nın yol haritası ne olacak?

K24 - ANKARA

ABD’nin Türkiye ve İran’la yaşadığı gerginliği değerlendiren Dr. Yeşim Demir, Türkiye’nin Çin, Venezuela, Rusya ve İran’a yakınlaşabileceğini söyledi.

ABD ile İran arasında gerginliğin arttığı son günlerde, Pentagon’dan Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almaktan vazgeçmesi için 31 Temmuz’a kadar süre tanındı. Pentagon, Türk pilotlara ABD'nin Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen F-35 eğitimin sonlandırıldığını da açıkladı.

Söz konusu gerginlikler devam ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki gün önce telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirerek, bunu tasvip etmediklerini ve Türkiye'nin İran'la işbirliğine devam edeceğini ifade etti.

DEMİR: TÜRKİYE SADECE İRAN’LA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE DEĞİL

Anka Enstitüsü’nden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yeşim Demir, Türkiye ile İran arasında önemli ticari ilişkilerin olduğundan söz ederek, Erdoğan-Ruhani görüşmesini Washington’a bir uyarı olarak değerlendirdi.

K24’e konuşan Dr. Yeşim Demir, şunları ifade etti:

“Şimdi Türkiye ve İran, ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya. Üstelik her iki ülkenin ekonomisi büyük bir kriz içerisinde. Özellikle İran ekonomisi şu an oldukça kötü durumda. Tahran ile Ankara, Washington’un yaptırımları karşısında durmaya çalışıyor.”

Türkiye’nin sadece İran’la işbirliği içerisinde olmadığını belirten Demir, “Türkiye aynı zamanda Çin, Rusya ve Venezuela ile ilişkilerini arttırmaya çalışıyor ve ABD’ye uyarıda bulunuyor” dedi.

ERDEM: TÜRKİYE ABD’YE YAKINLAŞACAK

K24'e konuşan SASAM Başkanı Süleyman Erdem ise, Türkiye’nin ABD’den uzaklaşmak istemediğini söyleyerek, “Bu yüzden S-400 hava savunma sistemlerinde yaşanan kriz de İran’a yönelik yaptırımlar da ABD’ye göre şekilleniyor” dedi.

ABD’nin S-400’lerle ilgili 31 Temmuz’a kadar tanıdığı süreyi değerlendiren Süleyman Erdem, “Ankara yavaş yavaş İran’la olan ticaret ilişkisini de azaltıyor. Söz konusu gelişmeler gösteriyor ki, Türkiye önümüzdeki günlerde ABD’ye yakınlaşacak” ifadelerini kullandı.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ SONLANDIRILDI

Pentagon, Türk pilotlara ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen eğitimin sonlandırıldığını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını söyledi.

F-35 programında dört pilot, iki eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor.

F-35 savaş uçaklarının üretim sürecinde rol oynayan Türkiye, uçakların geliştiricisi Lockheed Martin'e 9 milyar dolar karşılığında 100 uçak siparişi vermişti.

S-400 ANLAŞMASI

Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.

S-400 füzelerinin bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Ancak başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye tepkili.

İlk F-35 savaş uçaklarının ise 21 Haziran'da bir törenle Türkiye'ye teslim edilmesi öngörülüyor.

Aralık ayında ise Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sisteminin satışını onaylamıştı.