SON DURUM - Aden’in kontrolü BAE destekli güçlere geçti

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Yemen’in güneyinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi güçlerinin, geçici başkent Aden'in kontrolünü ele geçirmesi üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden müdahale geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) son 4 günde Aden'de 40'tan fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

'Güney Geçiş Konseyi' güçleri, cumartesi günü liman kenti Aden'deki askeri kampları ve başkanlık sarayını ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Güney Geçiş Konseyi güçlerine askeri müdahale bulunulduğunu belirtti ve Güney Geçiş Konseyi güçlerinin ele geçirdikleri bölgeleri terk etmezlerse daha büyük saldırı altında kalacakları tehdidinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen hükümeti de, Güney Geçiş Konseyi güçlerini "darbe" yapmakla suçladı.

Güneyin, kuzeyden ayrılmasını savunan Güney Geçiş Konseyi, Yemen'de 2014'te başlayan ayaklanmalarda uzun süre hükümet yanlısı güçlerle birlikte Şii Husilere karşı savaşmıştı.

Güneydeki liman kenti Aden, Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin hükümetinin geçici başkenti. Devlet Başkanı Mansur Hadi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunuyor.

Şii Husiler de ay başında Aden'de bir askeri bir geçit törenine saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 36 kişi hayatını kaybetmişti.

BM: ADEN’DE 4 GÜNDE 40 KİŞİ ÖLDÜ

BM 8 Ağustos'tan bu yana Aden'de en az 40 kişinin öldüğünü, 260'tan fazla da yaralı olduğunu açıkladı.

Ancak uluslararası ajanslara açıklama yapan Yemenli yetkililer, ölü sayısının 70'e yaklaştığını belirtti.

Ülkede 5’inci yılını dolduracak olan ayaklanma ve iç savaşta 10 bin ile 70 bin arasında Yemenlinin yaşamını yitirdiği, bunların üçte ikisinin de koalisyonun hava saldırılarında öldüğü tahmin ediliyor. Yemen iç savaşı Suudiler ile İran arasında bölgede bir vekalet savaşı olarak da yorumlanıyor.