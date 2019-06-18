RUSYA - INF'yi askıya almak için hazırlanan tasarıya onay

HABER MERKEZİ

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Rusya, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'yi askıya almak için bir adım daha attı ve INF'nin askıya alınmasını öngören yasa tasarısı, Duma'dan geçti.

30 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'nin askıya alınmasıyla ilgili tasarıyı Duma'ya sunmuştu.

PUTİN ŞOYGU'YA TALİMAT VERMİŞTİ

Putin, 2 Şubat'ta ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.

4 Mart'ta Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'nin Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklanmıştı.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.