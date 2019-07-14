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BASIN ÖZETİ – 14 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 14 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Akıl yakan ihaleler

Şarkılar artık tekerleme gibi 

Kız çocukları için...

Yokluğuyla var olan bir heykel 

Koltuk sevdası 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Facebook'un 'casus kulağına' en yüksek ceza 

Ve Öykü Arin 90 gün sonra evde 

Bunlar da Çin'in ümmeti 

S-400 sevkiyatı sürüyor 

Akdeniz 4 kişilik aileyi yuttu 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'Ulusal savunma' daha fazla silah ile sağlanamaz 

Madenler kapanıyor, kentlerden göç artıyor 

Diyarbakır'da barış mitingi 

İş yoğun, ücret düşük, haklar kısıtlı 

Çıkan yangınların nedeni aydınlatılmıyor 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Rumlara ortak komite teklifi 

Irak'a haber verildi 

Önce radarı kurulacak 

Tetikçi sahnede 

Bedelli başvuruları 16 Temmuz'da


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İş yok, aş yok, dert çok

Bilimin sancılı mücadelesi 

Nehir hangi yöne doğru akıyor?

Doğa katliamına özel fonlama 

Hak ihlallerinde avrupa ikincisiyiz 

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