BASIN ÖZETİ – 14 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Akıl yakan ihaleler
Şarkılar artık tekerleme gibi
Kız çocukları için...
Yokluğuyla var olan bir heykel
Koltuk sevdası
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Facebook'un 'casus kulağına' en yüksek ceza
Ve Öykü Arin 90 gün sonra evde
Bunlar da Çin'in ümmeti
S-400 sevkiyatı sürüyor
Akdeniz 4 kişilik aileyi yuttu
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
'Ulusal savunma' daha fazla silah ile sağlanamaz
Madenler kapanıyor, kentlerden göç artıyor
Diyarbakır'da barış mitingi
İş yoğun, ücret düşük, haklar kısıtlı
Çıkan yangınların nedeni aydınlatılmıyor
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Rumlara ortak komite teklifi
Irak'a haber verildi
Önce radarı kurulacak
Tetikçi sahnede
Bedelli başvuruları 16 Temmuz'da
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İş yok, aş yok, dert çok
Bilimin sancılı mücadelesi
Nehir hangi yöne doğru akıyor?
Doğa katliamına özel fonlama
Hak ihlallerinde avrupa ikincisiyiz
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