Mardin'de yangın: 6 Süryani köyü tehdit altında

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Mardin’in Bagok Dağı’nda büyük bir yangın çıktı. 6 Süryani köyün büyük risk altında olduğu yangın, ilk 3 saatte kontrol altına alınamadı.

Bagok Dağı'ndan yükselen alevlerin Botaş İstasyonu’na doğru gittiği belirtilirken, ulaşması durumunda büyük risk yaratacağı uyarısı yapıldı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok Dağı’nın köylerinde saat 14.00 sularında çıkan yangın, kuru otların etkisiyle bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının yakınlarına geldiği Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi köylerinin hepsinin Süryani köyleri olduğu öğrenildi.

Yangının yaklaşmasıyla birlikte risk altına giren köylüler, kendi imkanlarıyla müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan bazı vatandaşlar, yoğun dumandan etkilendi.

Öte yandan, Mardin merkeze 10 km uzaklıkta olan ve Süryanilerin kutsal mabedi olan Deyrulzafaran Manastırı'na ait zeytinliklerde dün gece saatlerinde çıkan yangında yüzlerce zeytin ve badem ağacı kül oldu.