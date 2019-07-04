Mesrur Barzani Fransa’nın Suriye Özel Temsilcisi’yle görüştü

K24 - ERBİL

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevli Mesrur Barzani bugün, Fransa Cumhurbaşkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi François Senemaud ile bölgede yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Mesrur Barzani bugün, Fransa Cumhurbaşkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Senemaud ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Fransa’nın Erbil Başkonsolosu da hazır bulundu.

Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Kürdistan ve Fransa halkı arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde de duruldu.

Fransa’nın Kürdistan Bölgesi’ne verdiği destek ve yardımların değerli olduğunu vurgulayan Mesrur Barzani, yeni hükümeti kurma çalışmaları, Erbil - Bağdat arasındaki görüşmeler ve çözülmeyi bekleyen sorunlarla ilgili bilgi verdi.

Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişi yapılan toplantıda, o ülkede yaşayan bütün halkların haklarının garanti altına alınması ve bütün ulusal güçlerin, ülkenin geleceğinde yer alması gerektiği vurgulandı.

Senemaud, Mesrur Barzani’ye yeni görevinde başarılar dilerken, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik destek ve yardımlarının süreceğini ifade etti.