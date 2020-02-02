Suriye rejimi bazı önemli noktaları ele geçirdi

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İdlib'deki operasyonu sürdüren Suriye rejim güçlerinin, kilit öneme sahip Sarakib kentinin 10 kilometre güneyinde yer alan bazı yerleşimlerin kontrolünü Nusra Cephesi ve ona bağlı silahlı gruplardan aldığı bildirildi.

SANA’nın haberine göre, Suriye ordusu, kilit öneme sahip Sarakib kentinin 10 kilometre güneyinde, M4 ve M5 uluslararası karayollarının kesiştiği yerde bulunan bazı yerleşimlerin kontrolünü ele geçirdi, diğer askeri birlikler ise kuzeydoğudan kente doğru ilerlediği belirtildi.

Haberde, “Suriye rejim ordusuna bağlı birlikler, terörist gruplarla şiddetli çatışmaların ardından Sarakib’in güneybatısında yer alan Dadih ve Kafr-Battıh köylerini kurtardı. Ayrıca Sarakib’in güneybatısında bulunan Zakkar kenti de kurtarıldı” ifadelerine yer verildi.

M4 KARAYOLUNUN ÖNEMİ

M4 karayolu Suriye ve Rojava’da stratejik bir öneme sahip.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik operasyonundan önce Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Fırat’ın batısındaki Minbic’den Kamışlo’ya kadar uzanan M4 karayolu bağlantısının kontrolü elinde bulunduruyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve kendisine bağlı silahlı gruplarının 9 Ekim’de Rojava’nın Girê Spî ve Serêkaniyê bölgelerine yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyondan sonra, M4 Karayolu Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının kontrolüne geçti.

Daha sonra Rusya ve Türkiye arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda M4 Karayolu Suriye güçlerinin denetimine girdi.

Öte yandan ABD güçleri zaman zaman uluslararası M4 Karayolu’nda devriye görevleri gerçekleştiriyor.