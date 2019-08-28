Basralılardan Başkan Barzani'ye davet

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Basra’dan gelen aşiret liderlerinin yanı sıra din adamları, akademisyenler ve kanaat önderlerinden oluşan heyeti kabul etti.

Pirmam’da gerçekleşen görüşmede, konuk heyet Başkan Barzani’ye teşekkür ederken, Basra halkının Başkan Barzani ve Kürdistan halkına selam ve sevgilerini dile getirdi.

Irak İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Mahmud Muhammed’in de katıldığı görüşmede, konuk heyet Basra halkı ile Kürdistan Bölgesi halkı arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yaptı.

Basra heyeti, ölümsüz lider Mela Mustafa Barzani’nin Sovyetler Birliği’nden döndüğünde on binlerce Basralının kendisini karşılamaya gittiğini hatırlatarak, şimdi de aynı sevginin Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan halkına karşı olduğunu ve kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesini istediklerini dile getirdi.

Başkan Barzani’nin uygun bir zamanda Basra’yı ziyaret etmesini talep eden heyet, Basra’nın hizmet yoksunluğu sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve Bağdat’taki Kürt bakan ve parlamenterlerin kentin sorunlarının çözümü noktasında destek olmasını istediklerini bildirdi. Heyet, Kürdistan Bölgesi’ndeki kalkınma tecrübesinden Basra’nın da yararlanmasını istediklerini ifade etti.

Başkan Mesud Barzani ise, konuk heyete teşekkür ederek, Kürdistan halkı ile Basra ve Irak’ın diğer bölgelerindeki halk arasındaki dostluk ilişkilerine değinerek, “Irak’ın şimdiye kadarki rejimleri her ne kadar Kürtlerin sisteme karşı olan mücadelesini Kürt – Arap savaşına döndürmek için çaba gösterdilerse de bu konuda başarılı olamadılar” dedi.

Basra’daki hizmet yersizliği sebebiyle yaşanan sorunların üzüntü verici olduğunu kaydeden Başkan Barzani, “Basra’daki kardeşlerimize büyük sevgi ve saygımız var. Basra gibi Irak ekonomisinin şahdamarı olan kentte hizmet sorunun olması şaşkınlık vericidir. Basra halkının meşru taleplerini desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede Başkan Barzani, taraflar arasında sorunların çözümü, diyalog ve karşılıklı anlayış noktasında olumlu bir havanın oluştuğunu ifade ederek, sorunların çözümü için diyalog ve barış yönteminin önemine vurgu yaptı.