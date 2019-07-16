Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi: PKK Şengal’de kalmamalı

K24 - NİNOVA

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, PKK’nin Şengal’de kalmaması gerektiğini söyledi.

Ninova’yı ziyaret eden Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız K24’e yaptığı açıklamada, PKK’nin Irak’taki varlığıyla ilgili görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti.

PKK’nin Şengal ve Mahmur’daki belirgin varlığına işaret eden Yıldız, kendileri açısından sınır bölgelerindeki PKK varlığı ve Şengal ile Mahmur’daki PKK varlığı arasında fark olmadığını ifade etti.

PKK’nin varlığının bölge için bir tehlike olduğunu vurgulayan Yıldız, “Bu çabaların tümü birleştirilmeli. Önemli olan Irak merkezi hükümeti… Sahadaki gelişmeler de göz önünde bulundurulmalı. Bu konuda herkesle işbirliğine hazırız” dedi.

Ninovalı yetkililer ise, terör örgütü DAİŞ’ten temizlenmiş arındırılmış olan Ninova’nın yeniden inşası ve göçzedelerin tekrar evlerine dönüşünün önündeki en büyük engelin PKK varlığı olduğunu kaydediyor.

Ninova Valisi Mansur Merid ise, Şengal’deki PKK varlığı ve Başika konularıyla Irak Hükümeti’nin görevlendirdiği bir komisyonun ilgilendiğini belirterek, önümüzdeki hafta bu konuda bazı sonuçların açığa çıkacağını bildirdi.