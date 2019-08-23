Irak Ordusu ve Haşdi Şabi’ye ait silah depoları taşınıyor

K24 – BAĞDAT
Irak'ta ordu ve Haşdi Şabi'ye ait silah depolarının şehirlerin dışına taşınması kararı alındı.
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, toplantıda Haşdi Şabi’ye ait silah depolarında yaşanan patlamaların ele alındığı kaydedilirken, Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Adil Abdulmehdi’nin izni olmaksızın Irak semalarında hiçbir askeri uçuşun yapılamayacağı vurgulandı.
Ordu ve Haşdi Şabi’ye ait silah depolarının şehirlerin dışına çıkarılması kararının alındığı toplantıda, Irak Savuma Bakanlığı’nın silahlanma ve hava kuvvetlerinin güçlendirilmesiyle ilgili planı bugün ve gelecekteki şartlar göz önünde bulundurularak yapacağı ifade edildi.
Açıklamada, Irak Başbakanı’nın Haşdi Şabi dahil tüm askeri birliklerin korunmasından sorumlu olduğunun altı çizildi.
Geçtiğimiz Salı günü, Beled hava üssüne yakın noktada bulunan Haşdi Şabi’ye ait silah deposu insansız hava araçlarının hedefi olmuştu.
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