Araştırma: Kahve içmek zayıflatıyor

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Yeni bir araştırmaya göre sabahları kahve içmek, yalnızca verimliliği arttırmakla kalmıyor, zayıflamaya da yardımcı oluyor.

Nottingham Üniversitesi’nden araştırmacılar, perşembe günü yayımladıkları yeni çalışmalarında, kahve içmenin ‘kahverengi yağ’ rezervlerini hareketlendirdiğini belirledi. Bilinen yağlar beyaz renklidir. Lipid içeren beyaz yağ, vücudumuzda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere materyal depolar. Kahverengi hücreler ise yağ ve şeker yakarak vücudumuza ısı verir.

Araştırmacıların elde ettiği sonuçlara göre sabah kahvesi, kahverengi yağ hücrelerini tetikliyor. Haliye vücudumuz daha çok yağ yakıyor, daha çok şeker harcıyor. Bu da obezite ile mücadelede yeni bir fırsat yaratıyor.

Araştırmacılar ilk olarak kafeini kök hücreler üzerinde test ettiklerini söyledi. Bu testlerde doğru kafein oranını keşfeden uzmanlar, ardından 5 erkek ve 4 kadından oluşan bir test grubuyla çalışmalar yapıp termal görüntülerini çekti. Yani henüz deney grubu çok küçük ve deney çok başlangıç aşamasında.

Araştırmanın başında bulunan isimlerden Dr. Michael Symonds, sonuçların olumlu olduğunu, kahvedeki kafeinin etken olduğunu ya da kahvedeki başka bir maddenin uyarımı arttırdığını söyledi.

Yine de kahve içtiğinizde işe yaraması için üstünde bir kepçe krema, içinde üç shot süt, 1 shot karamel, 1 shot fındık şurubu bulunan bir karışım içmemeniz gerekiyor. İçmeniz gereken şey sade kahve. (Kaynak: Webtekno)