Neçirvan Barzani Bağdat’ta

K24 - BAĞDAT

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, üst düzey temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.

K24 Bağdat muhabiri, Bağdat’a ulaşan Neçirvan Barzani’nin kısa süre sonra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yle bir araya geleceğini aktardı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Parlamento Başkanı Muahmmed Halbusi’yle de görüşeceği bildirildi.

Görüşmelerin Erbil - Bağdat ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Neçirvan Barzani’nin Iraklı yetkililerle, petrol ve bütçe gibi çözülmeyi bekleyen sorunları da ele alması bekleniyor.