BM’ye Kürdistan Bölgesi karşıtlığıyla ilgili bilgilendirme

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi’yle yapacakları görüşmede, göçzedelerin oy kullanma hakkından mahrum bırakılması ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal yetkilerinin azaltılmasına dönük girişimlerle ilgili bilgi vereceklerini söyledi.

Hemin Hewrami başkanlığındaki parlamento heyeti, Batı Asya Ülkeleri Parlamentolar Birliği’nin yıllık toplantısına katılmak üzere, Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunuyor.

Basına açıklamalarda bulunan Hewrami, burada bir dizi görüşme gerçekleştireceklerini ve Kürdistan Parlamentosu ile Asya ülkeleri parlamentoları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

Asya Parlamentoları Asamblesi’nin (APA) resmi daveti üzerine toplantıya katıldıklarını ifade eden Hewrami, bir sonraki toplantının ise Erbil’de olacağını kaydetti.

Bugün BM Özel Temsilcisi’yle de bir araya geleceklerini söyleyen Hewrami, göçzedelerin oy kullanmasına önünde engel teşkil eden Irak İl Meclisleri Seçimi Yasasının 16’ncı Maddesiyle ilgili de rahatsızlıklarını dile getireceklerini belirtti.

Hewrami ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal yetkilerinin azaltılmasına yönelik girişimlerle ilgili de bilgi aktaracaklarını vurguladı.

Kerkük’le ilgili ise Hewrami şunları söyledi:

“Kerkük’ün durumu olağan değil ve seçim zemini yok. Kentin durumunun normalleştirilmesi ve askeri yönetime son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Kerkük’te güvenliğin sağlanması, DAİŞ ve terör tehdidinin önünün alınması için Erbil ile Bağdat arasında işbirliği olması gerektiğini söylüyoruz.

Kürdistan Parlamentosu; Erbil ile Bağdat arasındaki hukuk, bütçe, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin durumu, petrol ve doğal kaynaklarla ilgili sorunların çözümü noktasında, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin stratejisini destekliyor.”