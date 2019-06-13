Haşdi Şabi için çıkarılan fetvaya ‘Ulusal Gün’ kabulü

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Irak Parlamentosu’nda bugün gerçekleştirilen oturumda, Iraklı Şii din adamı Ali Sistani’nin Haşdi Şabi’nin kurulması için fetva çıkardığı tarih, “Irak Ulusal Günü” olarak kabul edildi.

Parlamentoda gerçekleştirilen oturumda, Ali Sistani’nin DAİŞ’le mücadele edilmesine dair fetva verdiği gün, “Irak Ulusal Günü” kabul edildi.

13 Haziran 2014’te Iraklı Şiilerin büyük çoğunluğunun dini lideri konumunda olan Sistani, DAİŞ’le mücadele için ‘cihad-ı kifaye’ fetvasını vermiş ve bu fetva Haşdi Şabi’nin kurulmasını beraberinde getirmişti.

Irak Hükümeti’nin teklifi doğrultusunda Irak Parlamentosu, her yılın 16 Haziran gününün ulusal gün olarak kutlanmasını onaylamış oldu.

İran destekli Haşdi Şabi, ABD güçlerinin Irak’ta “işgalci” olduğunu öne sürerek ülkeden çıkmasını istiyor. Haşdi Şabi’nin parlamentodaki siyasi temsilcileri de bu yönde bir yasa çıkarma çalışmaları yürütüyor.

2014 yılında DAİŞ’in Irak’ta birçok bölgeyi ele geçirmesiyle Sistani’nin çağrısı üzerine kurulan Haşdi Şabi, 26 Kasım 2016’da parlamentoda çıkarılan yasayla, resmi statüye kavuştu ve Irak savunma gücünün bir parçası haline geldi.

Resmi olarak Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatı taşıyan Irak Başbakanı’nın komutasında olmasına rağmen, Haşdi Şabi’ye bağlı bazı gruplar, İran’a olan yakınlıkları dolayısıyla kendi başlarına hareket ediyor.