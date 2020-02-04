Rusya’dan önlem: Virüs şüphelisi yabancılar ülkeye alınmayacak

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Rusya, Çin’den dünyaya yayılmaya devam eden coronavirüsüne karşı aldığı yeni önlemle virüs şüphesi taşıyan yabancıları ülkeye sokmama kararı aldı.

Rusya’da coronavirüsü taşıyan 2 kişinin tespit edilmesinin ardından ülkenin yeni hükümeti virüse karşı sert tedbirler almaya başladı.

Rusya’nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin, kabinesiyle toplantı gerçekleştirerek alınan önlemleri ele aldı. Ülkede coronavirüsü vakalarıyla karşılaşılması üzerine tedbirleri arttırma yöntemleri görüşülürken, coronavirüsü taşıyan veya virüsü taşıdığından şüphe duyulan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye sokulmaması kararlaştırıldı.

Başbakan Mişustin ayrıca Rusya’da coronavirüsünün tehlikeli virüs ve hastalıklar kategorisine alındığını söyledi.

MASKE STOKLARI TÜKENDİ

Öte yandan Rusya’da çok sayıda Çin vatandaşının bulunması, Rusya’nın Çin ile sınırının bulunması ve toplu ulaşım araçları nedeniyle tedirgin olan Ruslar, maskelere akın etti.

Sokağa çıkan hemen hemen herkes maske takarken ülkede maske stokları tükendi.

Çin’de yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 23 bin 214’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425’e, 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438’e çıktı.

Bugün Hong Kong’da da 1 kişi hayatını kaybetti. Çin dışında coronavirüsten ilk can kaybı Filipinler'de yaşanmıştı. Böylelikle coronavirüsten dünya genelinde yaşanan can kaybı 427’ye yükseldi.