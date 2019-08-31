Norveç’te helikopter düştü

HABER MERKEZİ
Norveç’in Finnmark eyaletinde sivil bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Norveç’in Finnmark eyaletinin Alta bölgesinde yerel saatle 15.00’da Airbus AS350 tipi sivil bir helikopterin düştüğü öğrenildi.
Kaza sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.
Helikopteri işleten firmadan henüz konuya ilişkin açıklama gelmediği belirtildi.
Helikopterin neden düştüğünü de henüz bilinmiyor.
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