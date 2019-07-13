Musul’da DAİŞ'e bombardıman: 4 ölü

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Musul’da uluslararası koalisyonun düzenlediği hava operasyonunda terör örgütü DAİŞ mensubu 4 kişi öldürüldü.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, DAİŞ'in Musul'un el-Menayif köyü yakınlarındaki mevzilerini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, elde edilen bilgilere göre operasyonda 4 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

Irak ordusuna bağlı güçler, geçen pazar günü Salahaddin, Musul ve Enbar arasındaki bölgelerle Irak-Suriye sınırına kadarki geniş alanların DAİŞ'ten temizlenmesini kapsayan Nasır İradesi adında bir askeri operasyon başlatmıştı.

DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Embar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.