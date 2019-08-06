Haşdi Şabi'ye bağlı grup, Irak Başbakanı'nın kararına uymuyor

K24 - MUSUL

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Türkmen ve Şii Şebeklerin oluşturduğu Haşdi Şabi’ye bağlı 30’uncu Tugay’ın Ninova’dan çekilmesi için talimatı vermesine rağmen talimat yerine getirilmedi.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Nasır Herki, Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin başkomutanının Adil Abdulmehdi olduğunu söyleyerek, Irak Başbakanı’nın talimatına uymayan güçlerin cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Musul’da dün yaşananların endişe verici olduğunu kaydeden Herki, bir taraftan karar verildiğini, diğer taraftan da kararın uygulanmadığını ve bunun yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

Herki, bazı kararların verilmesi gerektiğini ancak Irak’taki güvenlik sorunundan ötürü söz konusu kararların alınamadığını dile getirdi.

Musul’da yaşayan Arap aşiretleri ise, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin kararını desteklediklerini belirterek, söz konusu Haşdi Şabi grubunun karara uymamasının krize eden olacağını ve durumun mezhep savaşına kadar ilerleyebileceğini belirtiyor.

K24’e konuşan Cuburi Aşireti liderlerinden Şeyh Hatem Cuburi, “Şuan Musul’u durumu iyi değil, biz aşiret liderleri olarak Irak Başbakanı’nın kararını destekliyoruz. Haşdi Şabi’nin protesto düzenlemeyip karara uyması gerekiyor. Başbakan’ın tüm kararlarının uygulanması gerekir” dedi.

Dün Haşdi Şabi’nin çekilmesini protesto eden bir grup, merkezini Musul’un oluşturduğu Ninova vilayetine giden anayolları trafiğe kapatmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Haşdi Şabi 30’uncu Tugay Komutanı Waad Qedo’nun kardeşi Henin Qedo’nun akraba ve taraftarları, Musul’a bağlı birkaç bölgede protesto düzenlemişti.

Protestocuların, Erbil ve Ninova Ovası’na çıkan anayolları ulaşıma kapattığı belirtilmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkmen ve Şii Şebeklerin oluşturduğu Haşdi Şabi 30’uncu Tugay’ın Ninova’dan çekilmesi talimatı vermişti.

ABD’nin Bağdat’a baskısı ve ekonomik ambargo tehdidi nedeniyle Iraklı bazı yetkililer Haşdi Şabi’nin feshedilmesini ve ordu bünyesine alınmasını istiyor ancak yönetim erkinden bu karara karşı çıkanlar var.

Bugün ise, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyaz, Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ve Ortak Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarallah Musul’a giderek görüşmelerde bulundu.

Heyet, Ninova Valisi Mansur Marid ve Ninova Operasyonlar Komutanı Numan Zevbei ile kentin güvenlik durumunu görüştü.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad, "Ninova'da güvenlik, Haşdi Şabi 30'uncu Tugayı, yerel polis ve ordudan müteşekkil ortak güç tarafından sağlanacak" dedi.

Feyyad, Ninova'daki askeri kontrol noktalarında da ortak gücün görev yapacağını söyledi.