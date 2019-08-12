Rusya’da ‘nükleer kıyamet aracı’ bulundu

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Rusya’nın Rostov bölgesinde Sovyetler Birliği döneminde sınırlı sayıda üretilen ve ‘nükleer kıyamet aracı’ olarak adlandırılan bir Ladoga tankının bulunduğu bildirildi.

Rossiyskaya Gazeta’nın aktardığına göre Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde yer alan Kamensk-Şahtinskiy kentinde, Sovyetler Birliği döneminde sadece 5 adet üretilen ve ‘nükleer kıyamet aracı’ olarak adlandırılan Ladoga tanklarının biri bulundu.

Habere göre 80’li yıllarda başlanarak sadece 5 adet üretilen bu tanka, ‘en ağır limuzin’ de deniyordu.

Bu araçlar SSCB’nin siyasi ve askeri üst düzey yöneticileri tarafından olası bir nükleer savaş durumunda kullanılmak üzere geliştirilmişti.

6 yolcu alacak şekilde tasarlanan bu tankların kitle imha silahlarına karşı güvenli bir koruması bulunduğu için ağırlıkları 42 tondu.

Leningradlı tasarımcılar tankı güçlü bir filtreleme-havalandırma ünitesi, ek hava tüpleri ve klima sistemiyle donatmıştı. Ladoga tanklarında ayrıca o dönemin en modern iletişim ve gözlem sistemleri, televizyon kameraları ve dış ortam kontrol cihazları bulunuyordu.

Ladoga tankı 1986 yılında Çernobil’de arazi keşif çalışmalarında test edildi. Daha sonra bu testlerden edinilen deneyim, uzmanlar tarafından daha modern tankların geliştirilmesi için kullanıldı. (Kaynak: Sputnik)